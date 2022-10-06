Ренн принимал киевское Динамо в 3-м туре Лиги Европы 2022/23. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Киевляне приехали в гости к одному из лидеров квартета. Динамо в предыдущих матчах группового этапа только проигрывало, а Ренн сумел набрать 4 очка (столько же у Фенербахче).

Ренн – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Счет открыли хозяева. На 23-й минуте Ренн провел классную атаку – Гуири отпасовал на Терье, а тот мощно пробил над Бойко. Динамо ответило довольно быстро не менее эффектным выпадом. Завершал Цыганков, со второй попытки отправивший мяч в сетку.

Ренн – Динамо – видео гола Терье:

Ренн – Динамо – видео гола Цыганкова: