"Не найкращі часи для клубу й усіх нас, але тільки через працю та віру можна щось виправити.

Ренн – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дякую нашим воїнам за те, що маємо нагоду грати. Дуже хочеться відплатити вам та українському народу позитивними результатами", – написав Циганков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні у Лізі Європи Динамо поступилось французькому Ренну з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі киян забив саме Циганков.

До слова, після 3-х турів Динамо у турнірній таблиці групи В йде без очок останнім. В УПЛ кияни з 6-ма пунктами дев'яті (після 5 турів).

Динамо подарувало Ренну перемогу в ЛЄ – Циганков знову забив, сильніший суперник, історичне фіаско з голом дитини