Главный тренер Жироны Мичел рассказал, почему довольно рано заменил Артема Довбика в игре 18-го тура Ла Лиги против Бетиса.

"Замена Довбика? У него повреждение камбаловидной мышцы, мы не хотели так сильно рисковать.

Продолжение результативной серии Довбика в видеообзоре матча Бетис – Жирона – 1:1

Против Алавеса он не имел возможности отдохнуть. К тому же у меня есть два форварда, которым я очень доверяю", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что именно Довбик вывел Жирону вперед в первом тайме, но был заменен на 64-й минуте. Бетис сумел спасти ничью в конце игры.

Довбик забил, получил дебютную желтую в Испании и рано ушел с поля – Жирона потеряла победу против неприступного Бетиса