"Циганков міг опинитися в Інтері": журналіст розповів, чому екс-зірка Динамо відмовився від Серії А
17 квітня 22:44 - Читать на русском
Журналіст та коментартор Ігор Циганик повідомив, що Віктор Циганков мав пропозицію від міланського клубу.
"У Циганкова було запрошення від Інтера, і він міг переїхати туди.
"Циганков туди прийшов не назавжди": Кравець оцінив перехід екс-зірки Динамо до Жирони
Але там не гарантували йому місце у стартовому складі. Вони брали просто дешевого футболіста на перспективу, а може заграє", – розповів Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Циганков взимку перейшов у Жирону з Динамо за 5 млн євро (плюс відсоток з майбутнього продажу) і за цей час провів за каталонців 10 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.
Циганков і Ко продовжили вдалу серію – Жирона не без проблем впоралася з аутсайдером Ла Ліги
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter