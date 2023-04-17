Журналіст та коментартор Ігор Циганик повідомив, що Віктор Циганков мав пропозицію від міланського клубу.

"У Циганкова було запрошення від Інтера, і він міг переїхати туди.

"Циганков туди прийшов не назавжди": Кравець оцінив перехід екс-зірки Динамо до Жирони

Але там не гарантували йому місце у стартовому складі. Вони брали просто дешевого футболіста на перспективу, а може заграє", – розповів Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Циганков взимку перейшов у Жирону з Динамо за 5 млн євро (плюс відсоток з майбутнього продажу) і за цей час провів за каталонців 10 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Циганков і Ко продовжили вдалу серію – Жирона не без проблем впоралася з аутсайдером Ла Ліги