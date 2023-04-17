"У меня сначала было скептическое отношение к этому. Но сейчас я понял, что это для него будет хороший трамплин в лучший клуб. Мне кажется, что Цыганков туда пришел не навсегда, вероятно, надеется, что после этого сезона, или после следующего, его пригласит какой-то топ-клуб.

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Надеюсь, так и будет, потому что Виктор заслужил это своей работой, как он играл в Динамо, как выкладывался в матчах за сборную. Поэтому надеюсь, что Цыганкову удастся поиграть в топ-клубе, в хорошем чемпионате", – отметил Кравец в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Цыганков присоединился к Жироне зимой этого года, успел сыграть в 9 матчах и отметиться 3 голами и 3 ассистами.

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