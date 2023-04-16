Виктор Цыганков на поединок против аутсайдера Ла Лиги традиционно вышел в стартовом составе. Ельче одной ногой уже вылетел, ведь отставание от спасительной зоны составляло 15 очков (при том, что в активе команды было всего 13). Каталонцы же не проигрывали последние три матча, а в прошлом туре отобрали очки у Барселоны на Камп Ноу.

Команда Мичела Санчеса обычно радует результативными матчами – Жирона в 28-ми турах забила 42 гола, что является 4-й атакой Ла Лиги (больше забили лишь Барселона, Реал и Атлетико). В то время как Эльче пропустил 57 мячей – однозначно худшая оборона чемпионата.

Словом, для Цыганкова был классный шанс улучшить свою статистику. До сегодняшней игры вингер сборной Украины провел за Жирону 9 поединков, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Эльче, стартовал в 15:00 по киевскому времени.

Эльче начал даже активнее, проведя несколько атак на ворота Жироны в стартовые минуты. Гассанига вынужден был вступать в игру, вытаскивая мяч сначала из нижнего угла, а позже – из-под перекладины. Цыганков был незаметен в дебюте игры, а Жирона из-за травмы потеряла Борху Гарсию, быстро покинувшего поле .

Очень бледный тайм от хозяев. Жирона ничего не создавала, за исключением нескольких дальних ударов без опасности. Цыганков тоже не выделялся (10 потерь мяча в первом тайме – "почетный" второй показатель в команде), игроки Эльче без труда нейтрализовывали украинца и его партнеров по атаке. Гассанига снова вынужден был отбивать удар Гумбау из-за пределов штрафной. Эльче имел преимущество, но, похоже, мысленно рано ушел в раздевалку и сразу же поплатился.

Первый тайм шел к логичным нолям, но Жирона все-таки забила. На 45-й минуте Тати Кастельянос головой замкнул подачу с фланга. Седьмой гол форварда в сезоне, который роскошно закрыл рты критикам, обвинявших его в жадности (именно Тати проигнорировал Цыганкова, который мог забивать в пустые ворота Барселоны). 1:0 – итог первого тайма.

После перерыва Эльче продолжал создавать проблемы Жироне. Гумбау настолько осмелел, что решился на удар с центра поля – выше. В какой-то момент хозяева переломили игру. У Цыганкова был момент, однако на добивании Виктор не попал в ворота. Еще в одном эпизоде Виктор мог стать автором ассиста, но партнер не пошел на классный пас украинца. Наконец, на 70-й минуте Ориоль Ромеу из-за пределов штрафной положил мяч в угол ворот. Эльче еще и в меньшинстве завершал – Понсе наступил на голень сопернику и получил прямую красную.

Значительно лучший второй тайм от украинского вингера. Потерь мяча было достаточно много (целых 20), но, по крайней мере, появились острые передачи, которые могли бы завершиться голом. В итоге, результативными действиями Виктор Цыганков сегодня не отличился, все сделали партнеры. 2:0 – Жирона продолжила беспроигрышную серию, набрала 38 очков и поднялась на 9 место. Эльче безнадежно последний.