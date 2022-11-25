ПСВ может подписать украинца на замену Коди Гакпо, сообщает Soccernews.nl.

Цыганков определился относительно будущего в Динамо, – Вацко

Клубы АПЛ еще летом пытались приобрести звезду "фермеров", но не сложилось. Гакпо проводит очередной мощный клубный сезон и стал открытием чемпионата мира – голы в двух стартовых матчах подряд. ПСВ вряд ли устоит, если зимой кто-нибудь предложит за 23-летнего форварда 50 млн евро. На замену рассматривают Цыганкова или Йеспера Карлссона из АЗ.

Напомним, в свое время Александр Зинченко отыграл сезон 2016/17 в аренде за клуб из Эйндховена. Цыганков может пополнить состав ПСВ дешево или летом вообще бесплатно, поскольку до сих пор не продлил контракт с Динамо.

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