Цыганков имеет шанс пойти по европейским следам Зинченко – звезду Динамо видят заменой 50-миллионной сенсации ЧМ
Вингер Динамо Виктор Цыганков остается желанным игроком для многих именитых клубов Европы.
ПСВ может подписать украинца на замену Коди Гакпо, сообщает Soccernews.nl.
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Клубы АПЛ еще летом пытались приобрести звезду "фермеров", но не сложилось. Гакпо проводит очередной мощный клубный сезон и стал открытием чемпионата мира – голы в двух стартовых матчах подряд. ПСВ вряд ли устоит, если зимой кто-нибудь предложит за 23-летнего форварда 50 млн евро. На замену рассматривают Цыганкова или Йеспера Карлссона из АЗ.
Напомним, в свое время Александр Зинченко отыграл сезон 2016/17 в аренде за клуб из Эйндховена. Цыганков может пополнить состав ПСВ дешево или летом вообще бесплатно, поскольку до сих пор не продлил контракт с Динамо.
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