Журналист Виктор Вацко сообщил о предварительном решении Виктора Цыганкова и его дальнейшей карьере в столичном гранде.

"Ситуация с Цыганковым – не о бизнесе. Это чистое казино: черное или красное. Остается или перейдет в новый клуб. Убедят остаться или не убедят. С Ярмоленко в свое время вышло, и он остался.

Цыганков – лучший игрок тура УПЛ

Цыганков, из того, что я слышал от людей, близких к футболисту, намерен сменить клубную прописку", – резюмировал журналист в программе Вацко on air .

Контракт Виктора рассчитан до конца сезона. Ранее президент киевлян Игорь Суркис заявил, что убежден, что соглашение с лидером удастся продлить.

С 1 января вингер сборной Украины уже сможет подписывать предварительное соглашение с любым другим клубом.