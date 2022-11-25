Обе команды выиграли стартовые поединки со счетом 2:0. Матч, как и онлайн-трансляция Нидерланды – Эквадор на "Футбол 24", стартовал в 18:00. Первый же полумомент завершился голом. Аке начал атаку, Бергвейн потерял, но эквадорцы сами отдали Классену. Гакпо получил едва уловимый пас от 29-летнего ветерана и идеально вложился в удар с линии штрафной. Телевизионщики ФИФА курьезно показывают, что снаряд в моменте удара Коди летел со скоростью... 0 км/ч – феноменально! Эступиньян на 11-й нашел Валенсию в 15-метровой зоне от ворот. Ван Дейк вырос горой и заблокировал выстрел Эннера, который отметился дублем в игре против Катара.

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Дюмфрис прошел двух оппонентов и упал в борьбе, а третий (Феликс Торрес) по всем законам суровых эквадорских улиц отомстил за товарищей, изо всех сил пнув мячом в печень. Сначала Плата на правом фланге, а затем Эступиньян слева, словно стоячих оббегают крайков обороны Нидерландов. Тимбер, заменивший Де Лигта в основе, уже не впервые подчищает за партнерами в центре. Ван Дейк тоже на месте. Динамичный энергичный Эквадор с быстрыми флангами, множеством прострелов и мгновенным отбором в финальной трети – нелегко ему противостоять.

"Оранжевые" не контролировали игру в первые 30 минут. Команда Альфаро чаще владела мячом, доходило даже до 58%. Как же легко Валенсия качнул Дюмфриса. Мощный удар очень напоминал гол Гакпо, только вот голкипер Херенвена Нопперт успел среагировать. Очень много единоборств, но это не мешает просмотру. Хорошие силовые бои от обеих команд. Эквадор немного порезче. Нидерланды все делают красиво. Даже оборонительную игру превращают в нечто зрелищное. Красивые подкаты Аке, Де Йонга, Тимбера. Самоотверженность Гакпо, который больше времени проводит на своей половине, чем впереди, хотя сегодня вышел именно в дуэте нападающих с Бергвейном.

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Де Йонг выдал 5 отборов за первый тайм. Френки будто покрывает все зоны. Вместе с одноклубником Малиновского Копмейнерсом выгрызает центр поля. Это дает "оранжевым" большую плотность в защите, чем было против Сенегала. Связочка Эступиньяна и Валенсии работает на всю мощность. Очередной штрафной защитника Брайтона, заблокированный удар Эннера. Первис забил на 3 компенсированной, однако судьи отменили взятие ворот. Эступиньян подставил ногу после дальнего удара, но офсайд зафиксировали у другого эквадорца, который будто бы перекрывал обзор голкиперу.

#NED 1-1 #ECU (50')#NEDECU #FIFAWorldCup #Qatar2022



Jugadores que marcaron 6 goles seguidos de su selección en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Eusébio (1966)

Paolo Rossi (1982)

Oleg Salenko (1994)@EnnerValencia14 (2014-2022)



NADIE LLEGÓ A 7. HAZLO, ENNER. pic.twitter.com/dLN3fBuHxb — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 25, 2022

Оборона обороной, но у Нидерландов 1 удар против 6 попыток Эквадора за 45 минут. В пределах штрафной ситуация еще хуже (0:3). Лишь гений Гакпо, реализовавшего единственный момент команды, оцененный в скромные 0,04 xG, дает столь нужное преимущество. Депай, как и обещал Ван Гал, вышел уже на целый тайм. В начале второй половины Валенсия таки сравнивает. Серия нервных действий на своей половине с не лучшим выносом голкипера, рикошетом от головы защитника, а затем еще и Тимбер проиграл борьбу. Нопперт парировал удар Эступиньяна, Эннер добил в пустые, Аке застрял и оставил форварда Фенербахче в легальной позиции без офсайда. Это уже 6 подряд гол Эквадора на чемпионатах мира, который забил Валенсия!



Все более мощные волны атак накатываются на штрафную "оранжевых". Один удар блокируют, добивание Платы принимает на себя перекладина. Ровно 60 минут Нидерланды не били по воротам эквадорцев. Проснулась команда ван Гала еще одной комбинацией Классена (слева) и Гакпо. Последний отбросил под удар Копмейнерсу. Не очень точно получилось. И снова ничего. Лишь несколько попыток Эквадора издали. Валенсию выносят на носилках. Эннер в слезах, не способен самостоятельно двигаться, хотя вроде и не очень хромает. Нидерланды устанавливают удивительный как для себя антирекорд. Никогда ни в одном матче на чемпионатах мира они не били по воротам столь ничтожно мало (2 раза за матч).

#NED 1-1 #ECU

xG: 0.09-1.57



Both sides move closer to qualifying for the #FIFAWorldCup knockout stages.



A clash where we saw the tournament's quickest goal (Gakpo) and a new leading goalscorer (Valencia)#NEDECU pic.twitter.com/BUw1Ps7UyE — Sporting Life Football & Infogol (@InfogolApp) November 25, 2022

Обе сборные набирают по 4 очка, перенося определение судьбы 1 места на сам финиш. Но у Нидерландов там Катар, а Эквадор ждет значительно более сильный Сенегал, который заработал 3 балла и еще вполне может выбросить команду Альфаро из плей-офф. Нереальное преимущество "Ла Три" по ожидаемым голам (0,09:1,57) и ударам (2:14). Значительно интереснее и смелее в атаке. Однако в последнем туре будет очень не хватать опорника Себаса Мендеса, получившего дисквалификацию за 2 предупреждения. Под огромным вопросом и уже легендарный Валенсия, который может повторить судьбу Неймара и больше не сыграть как минимум на групповом этапе. Эннер, к слову, вошел в элитарный клуб игроков, которые забили 6 подряд голов своей команды на мундиалях, еще и сделали это в 5 первых матчах на ЧМ.

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