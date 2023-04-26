Цыганков и Лунин посодействовали: Жирона стала историческим обидчиком Реала в Ла Лиге
Каталонский коллектив, за который выступает Виктор Цыганков, надолго запомнит победу над мадридцами (4:2) в 31-м туре Ла Лиги.
Накануне Жирона сенсационно одолела "бланкос". Победа позволила стать уникальными обидчиками мадридцев в Ла Лиге.
Покер одноклубника Цыганкова в ворота Лунина в видеообзоре матча Жирона – Реал – 4:2
Каталонцы стали единственным клубом в истории Примеры, имеющим положительный баланс встреч против Реала. В 6 поединках "красно-белые" одержали три победы, расписали одну ничью и дважды уступили.
К этому достижению присоединились сразу два украинца. Виктор Цыганков провел на поле 72 активных минуты, а Андрей Лунин пропустил 4 гола от Кастельяноса.
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