Каталонский коллектив, за который выступает Виктор Цыганков, надолго запомнит победу над мадридцами (4:2) в 31-м туре Ла Лиги.

Накануне Жирона сенсационно одолела "бланкос". Победа позволила стать уникальными обидчиками мадридцев в Ла Лиге.

Покер одноклубника Цыганкова в ворота Лунина в видеообзоре матча Жирона – Реал – 4:2

Каталонцы стали единственным клубом в истории Примеры, имеющим положительный баланс встреч против Реала. В 6 поединках "красно-белые" одержали три победы, расписали одну ничью и дважды уступили.

К этому достижению присоединились сразу два украинца. Виктор Цыганков провел на поле 72 активных минуты, а Андрей Лунин пропустил 4 гола от Кастельяноса.

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