Каталонський колектив, за який виступає Віктор Циганков, надовго запам'ятає перемогу над мадридцями (4:2) у 31 турі Ла Ліги.

Напередодні Жирона сенсаційно здолала "бланкос". Перемога дозволила стати унікальними кривдниками мадридців у Ла Лізі.

Покер одноклубника Циганкова у ворота Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 4:2

Каталонці стали єдиним клубом в історії Прімери, яка має позитивний баланс зустрічей проти Реала. У 6 поєдинках "червоно-білі" здобули три звитяги, розписали одну нічию та двічі поступились.

До цього досягнення долучились одразу два українці. Віктор Циганков провів на полі 72 активні хвилини, а Андрій Лунін пропустив 4 голи від Кастельяноса.

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