Если появление Виктора Цыганкова в основе уже никого не удивляет, то Андрей Лунин воспользовался гастроэнтеритом основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа и впервые за 10 туров (последний раз такое случилось еще 15 февраля) попал в стартовый состав. "Сливочные" приехали без лучшего бомбардира Карима Бензема, у которого незначительное повреждение. Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Реал на "Футбол 24", стартовал в 20:30. Каталонцы в двух предыдущих поединках против Мадрида взяли 4 очка. А вот перед тем "королевский" клуб дважды подряд уверенно побеждал на стадионе Монтиливи.

Жирона – Реал: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Цыганков против Лунина

Мощнейшее начало. Уже на 29 секунде Винисиус забросил на ход Модричу по левому краю, Лука со второй попытки прострелил во вратарскую, где удар Родриго пяткой в последний момент нейтрализовал блок защитника. Цыганков начинает в центре, а не справа. Виктор на 2 минуте попытался забросить Лунину за воротник. Дело голкипера сборной Украины облегчила выставленная нога Крооса. Как же последовательно заставляет Реал страдать правый фланг Жироны. Начо забросил под перекладину с левого края. Винисиус и Вальверде очень опасно пристреливались в той же зоне.

Давят и футболисты, и трибуны Жироны на Лунина. Вратарь Мадрида неуверенно выбивает в аут на радость местным болельщикам. Без тени стеснения атакуют хозяева большими силами. Спокойно расправляются на своем левом фланге, проходит подача. Зону вратарской насыщает и Цыганков, который присидает, чтобы не помешать партнеру, и Кастельянос. Удар последнего шел чуть правее от центра – есть определенные вопросы к Лунину, хотя здесь и был расстрел с нескольких метров. Рюдигер (в штрафной, всем своим видом намекая на пенальти) и Винисиус поочередно изображают смертельные муки после стыков с агрессивными каталонцами.

Бразильский вингер сначала раздраженно сорвался на судью после очередного фола соперника, а затем взял и в одиночку разобрался с 5 соперниками. А вот Родриго старания земляка не оправдал, сорвался мяч у фальшивого центрфорварда, который вынужденно меняет Бензема. И тут Жирона на удивление легко удвоила преимущество. Банальный вынос с правого фланга, куда Мадрид отправил слишком большие силы. А вот в центре поля Кастельянос выдержал офсайдную линию, уничтожил на дистанции Милитао и бахнул между ног Лунину.

Рюдигер, Начо и Милитао сделали все, чтобы экс-голкипер Тоттенхэма Газзанига отдал голевой ассист от своей вратарской. Немец не дотянулся, бразилец врезался в испанца, снаряд совсем неожиданно допрыгал до Цыганкова, но Виктор дал выше. Реал наказал мгновенно. Асенсио подал на левую штангу, Винисиус оторвался от Арнау и головой аккуратно сбросил в сетку. Кастельянос с угла штрафной несильно пробил, первого сейва Лунина дождались на 37 минуте.

Лунин под прессингом загоняет мяч на левый край, предлагает себя в рискованной ситуации, но Начо решает выбить подальше. Цыганков как блестяще... прессингует и подбирает в финальной трети, развивая позиционное наступление, так и роскошно качает Крооса в переходной фазе. Экс-динамовец еще и поиздевался над потугами Начо догнать его и отдал направо Коуту. Единственное испортившее момент – снаряд сорвался с ноги 20-летнего бразильца. Реал без ударов все 12 с лишним минут после гола Винисиуса, тогда как Жирона могла трижды восстановить статус-кво.

В самом начале второй половины команда Мичела таки возвращает свое преимущество. Номинальный правый защитник Коуту (принадлежит Манчестер Сити, который несколько лет назад заплатил за него 6 миллионов евро), сегодня играющий поближе к атаке, продрался и прострелил. Снаряд пролетел чуть ли не всю штрафную, а Лунин снова пропустил удар Кастельяноса, который не шел в угол. Вроде и с нескольких метров, вроде и снова полный цирк прежде всего в центре защиты, но испанский Твиттер уже не остановить. "Лунин не поймал бы даже такси", – посмеиваются болельщики. Да-да. Сегодня хет-триком отметился тот самый форвард, который беспощадно порол моменты против Барселоны и не отдал Цыганкову, из-за чего даже плакал в раздевалке.

Как же спокойно Жирона выводит мяч от своих ворот через короткий пас. Цыганков в центральной зоне вновь получает кучу времени (Кроос лишь изображает отбор), но подводит последний пас. Начо откровенно замучили, оба игрока сегодняшнего правого фланга Жироны отметились ассистами. Так что Анчелотти уже на 52-й меняет нынешнего капитана, выходит Камавинга. Кастельянос оформил покер за 62 минуты. Снова легко проходит навес с правого края, вновь Милитао выпускает своего игрока. На этот раз никакой причины оправдывать Лунина. Андрей не парировал мяч, который летел прямо в него по центру.

Украинский голкипер помогает писать историю. Целых 76 лет никто не забивал Реалу в чемпионате Испании 4 гола за игру. Кастельянос стал лишь 6 в истории, кому удалось провернуть подобный подвиг. Сделал свое дело и пошел вместе с Цыганковым отдыхать, готовясь уже к следующей встрече против Севильи. Джокеры Анчелотти сделали гол на 85 минуте. Мариано Диас протянул, Лукас Васкес реализовал голевой пас Винисиуса. Тоже всё логично. После замены Цыганкова и Кастельяноса у хозяев лишь 1 момент при 4 у мадридцев. Реал сохраняет 11-очковое отставание от Барселоны, фактически окончательно выбывая из чемпионской гонки. Жирона вырывается на 9 место, набирая 41 балл.