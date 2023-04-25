В матче 31 тура Ла Лиги Жирона обыграла Реал со счётом 4:2. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Перед матчем с Жироной Реал с Андреем Луниным в составе проиграл только 1 матч во всех турнирах в этом сезоне – при 8 победах и 2 ничьих. Поэтому случившееся в Жироне можно считать сенсационной аномалией.

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Хозяева не просто победили "сливочных", а сделали это с помощью покера своего форварда Тати Кастельяноса. 24-летний форвард стал первым игроком в XXI веке, который забил Реалу четырежды в одном матче чемпионата Испании.

Как информирует Opta, теперь Жирона имеет лучший процент побед в матчах с Реалом среди всех испанских команд в истории Ла Лиги. "Красно-белые" добыли 3 победы в 6 матчах против мадрицев (50% побед).