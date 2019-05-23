Цыганков – лучший игрок 30 тура УПЛ

Вингер Динамо Виктор Цыганков был признан лучшим игроком 30 тура УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что Виктор Цыганков стал лучшим игроком 30 тура УПЛ.

Динамо отказало Наполи в продаже Цыганкова, – СМИ

Лидер киевского Динамо реализовал пенальти в Классическом против донецкого Шахтера и открыл счет во встрече. Правда, "горняки" отыгрались во втором тайме, и игра завершилась вничью.

Следующий тур против Львова игрок сборной Украины пропустит из-за перебора желтых карточек. "Бело-синие" уже точно не сместятся со 2 строчки в турнирной таблице чемпионата.

Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями