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Циганков – найкращий гравець 30 туру УПЛ

12:51 153 Читать на русском
Циганков – найкращий гравець 30 туру УПЛ
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем 30 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Віктор Циганков став найкращим гравцем 30 туру УПЛ.

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Лідер київського Динамо реалізував пенальті у Класичному проти донецького Шахтаря та відкрив рахунок у зустрічі. Щоправда, "гірники" відігрались у другому таймі, і гра завершилась внічию.

Наступний тур проти Львова гравець збірної України пропустить через перебір жовтих карток. "Біло-сині" вже точно не змістяться з 2 сходинки у турнірній таблиці чемпіонату.

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Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков УПЛ
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