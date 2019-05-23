Циганков – найкращий гравець 30 туру УПЛ

Вінгер Динамо Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем 30 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що Віктор Циганков став найкращим гравцем 30 туру УПЛ.

Динамо відмовило Наполі у продажі Циганкова, – ЗМІ

Лідер київського Динамо реалізував пенальті у Класичному проти донецького Шахтаря та відкрив рахунок у зустрічі. Щоправда, "гірники" відігрались у другому таймі, і гра завершилась внічию.

Наступний тур проти Львова гравець збірної України пропустить через перебір жовтих карток. "Біло-сині" вже точно не змістяться з 2 сходинки у турнірній таблиці чемпіонату.

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями