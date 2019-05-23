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Динамо отказало Наполи в продаже Цыганкова, – СМИ

12:17 360 Читати українською
Динамо отказало Наполи в продаже Цыганкова, – СМИ
Виктор Цыганков / Футбол 24

Президент Динамо Игорь Суркис без раздумий отклонил предложение Наполи по Виктору Цыганкову.

Наполи стремился подписать вингера киевского Динамо Виктора Цыганкова. По информации Football.ua, президент "бело-синих" Игорь Суркис отклонил предложение "партенопейцев" в 18 млн евро.

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Действующий контракт лидера Динамо рассчитан до 2023 года. В сезоне 2018/19 он провел 45 матчей, забил 18 голов и отдал 16 ассистов.

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