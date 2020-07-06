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Цыганик заявил о возможных судебных исках со стороны второго совладельца Карпат

6 июля 21:52 - Читати українською
Цыганик заявил о возможных судебных исках со стороны второго совладельца Карпат
Карпаты / ФК Карпаты

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик рассказал о ситуации с 50% акций львовского клуба.

"Насколько я понимаю, представители другого инвестора считают, что передача прав от бывшего владельца к нынешнему – 50 процентов управляющей части – прошла не совсем корректно юридически. Сейчас они изучают эти документы. После некоторых выводов будет решение, что делать дальше.

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Потому что по условиям договора, первый, кто имел право выкупить 50% управляющей части – как раз второй инвестор. И если ему не предлагали, думаю, история будет продолжаться в судах", – сказал журналист в эфире Цыганык Live.

Напомним, официальный совладелец Карпат – компания "Крисал Холдингс ЛТД". Она основана на Британских Виргинских островах. "Крисал Холдингс ЛТД" связывают с Игорем Коломойским, но конечным бенефицаром и основателем компании по документам является Катя Парпи.

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