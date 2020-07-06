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Циганик заявив про можливі судові позови з боку другого співвласника Карпат

6 липня 21:47 - Читать на русском
Циганик заявив про можливі судові позови з боку другого співвласника Карпат
Карпати / ФК Карпати

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про ситуацію щодо 50% акцій львівського клубу.

"Наскільки я розумію, представники іншого інвестора вважають, що передача прав від колишнього власника до нинішнього – 50 відсотків управляючої частини – пройшла не зовсім коректно юридично. Зараз вони вивчають ці документи. Після деяких висновків буде рішення, що робити далі.

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Тому що за умовами договору, перший, хто мав право викупити 50% управляючої частини, – якраз другий інвестор. І якщо йому не пропонували, думаю, історія триватиме в судах", – сказав журналіст в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, офіційний співвласник Карпат – компанія "Крісал Холдінгс ЛТД". Вона заснована на Британських Віргінських островах. "Крісал Холдінгс ЛТД" пов'язують з Ігорем Коломойським, але кінцевим бенефіцаром і засновником компанії за документами є Катя Парпі.

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