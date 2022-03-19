Цитаишвили может стать одноклубником Зубкова в Ференцвароше – команду возглавляет экс-тренер сборной России
Вингер Динамо Георгий Цитаишвили, выступавший за Черноморец в текущем сезоне, может перебраться в Венгрию во время войны в Украине.
Цитаишвили находится в Грузии и поддерживает форму с Динамо Тбилиси, но может перебраться в Европу до конца сезона, сообщает Georgian Footy со ссылкой на издание Lelo.
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Одним из вариантов является венгерский Ференцварош, следящий за вингером. В составе "фради" уже выступает Александр Зубков, а команду возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Трансфер возможен только до конца сезона, после чего Гио должен вернуться в Динамо.
Добавим, что Цитаишвили провел 15 матчей в составе Черноморца в текущем сезоне, в которых отличился 1 голом. Права на игрока принадлежат Динамо.
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