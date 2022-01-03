Кроме Слована, который уже сделал официальное предложение киевлянам , в услугах грузина заинтересованные команды из чемпионата Бельгии и МЛС, сообщает Goal.ge .

Цетаишвили: Возвращаюсь в Динамо, но решение о будущем будет принимать руководство

А вот слухи о возможном переходе в Динамо Бухарест , по информации источника, не соответствуют действительности, ведь Цитаишвили категорически не рассматривает вариант продолжения карьеры в рядах аутсайдера румынского первенства.

Напомним, п ервую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл 15 матчей и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

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