Цитаишвили интересуют еще клубы из чемпионата Бельгии и МЛС
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили находится на радарах немалого количества клубов.
Кроме Слована, который уже сделал официальное предложение киевлянам, в услугах грузина заинтересованные команды из чемпионата Бельгии и МЛС, сообщает Goal.ge.
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А вот слухи о возможном переходе в Динамо Бухарест, по информации источника, не соответствуют действительности, ведь Цитаишвили категорически не рассматривает вариант продолжения карьеры в рядах аутсайдера румынского первенства.
Напомним, первую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл 15 матчей и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.
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