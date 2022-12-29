Накануне наставник бухарестского Динамо Флавиус Стойкан заявил, что Луческу будет готов предоставить ему игроков для одоления кризиса. Румынский Gsp раскрыл имена 16 футболистов.

Луческу предложил Динамо Бухарест 12 футболистов киевлян

Все они сейчас выступают в аренде за Черноморец, который близок к смене собственника и тотальной перестройке. Следовательно, игроки будут нуждаться в игровой практике в другом месте.

В Бухарест уже зимой могут отправиться Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук (оба – чемпионы мира со сборной Украины U-20), Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузык, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Евгений Исаенко, Владислав Ванат или Даниил Сухоручко.

Заметим, что после 21-го тура команда Флавиуса Стойкана расположилась на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо