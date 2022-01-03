Окрім Слована, який вже зробив киянам офіційну пропозицію, у послугах грузина зацікавлені команди з чемпіонату Бельгії та МЛС, повідомляє Goal.ge.

Цітаішвілі: Повертаюсь у Динамо, але рішення про майбутнє ухвалюватиме керівництво

А от чутки про можливий перехід в Динамо Бухарест, за інформацією джерела, не відповідають дійсності, адже Цітаішвілі категорично не розглядає варіант продовження кар'єри в лавах аутсайдера румунської першості.

Нагадаємо, першу частину сезону 2021/22 Георгій провів на правах оренди в Чорноморці, де відіграв 15 матчів і забив один м'яч. Його контракт з київським клубом розрахований до 2025 року.

Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме