"Разговоров много, вариантов может быть много. Но ничего не могу сказать, потому что решение о моем будущем будет принимать руководство киевского Динамо.

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Могу только сказать, что после отпуска возвращаюсь в Киев, а что дальше будет, узнаю уже там. Черноморец? Я давно не играл, и это был мой первый стабильный сезон за четыре года. Для меня это было важно. Но я бы не сказал, что там сильно раскрылся и чувствовал себя в чудесной форме. Я слишком долго не играл, поэтому нужно еще время, чтобы полностью вернуться на свой уровень.

Но я рад, что был в Черноморце и работал с Юрием Морозом. Он отличный тренер и человек. В любом случае этот период пошел мне на пользу", – цитирует Цитаишвили Meta-ratings .

Первую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл в 15 матчах и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

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