Луганская Заря может потерять одного из лучших игроков прошлого розыгрыша украинской Премьер-лиги. Форвардом луганцев Назарием Русиним интересуется английский Сандерленд, выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Экс-форвард Шахтера может продолжить карьеру в Первой лиге

Отметим, что контракт Русина с Зарей действителен еще в течение двух лет – до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинца составляет около 2 миллионов евро.

Ожидается, что в следующем сезоне перед футболистами Сандерленда будет стоять задача выхода в АПЛ. В прошлом сезоне "черные коты" заняли шестую строчку в Чемпионшипе.

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