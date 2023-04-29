Дортмундская Боруссия имела полное право жаловаться на работу арбитров в матче против Бохума (1:1).

"Шмели" расписали ничью с аутсайдером и теперь рискуют пропустить Баварию вперед в ожесточенной чемпионской борьбе.

После игры представители Боруссии много говорили о судействе, в частности, из-за момента на 65-й минуте. Защитник Бохума Данилу Соарес в бездумном подкате снес находившегося в штрафной площади Карима Адейеми.

¿Esto no era penal para el Dortmund?

Borussia igualó en su visita al Bochum y puede perder la cima de la Bundesliga si el Bayern le gana al Hertha el domingo… pic.twitter.com/zHdpQqZFc3 — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 28, 2023

Полевой арбитр Саша Штегеман проигнорировал эпизод, но VAR явно должен был вмешаться и подсказать хотя бы посмотреть повтор. Впрочем, Штегеман к монитору не пошел и приказал продолжить игру, лишив Боруссию возможного пенальти.

"Рефери определил результат матча. Почему он сам не посмотрел момент? На кону так много... После игры я пошел в его раздевалку, и мы очень четко поговорили. Ему приходилось много слушать", – свирепствовал спортивный директор Боруссии Себастьян Кель.

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