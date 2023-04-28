Боруссия неделю назад сенсационно стала лидером Бундеслиги за 5 туров до завершения сезона, опередив Баварию на 1 пункт. Вот он – шанс наконец-то прервать 10-летнюю гегемонию Мюнхена в чемпионате. Впрочем, для начала подопечным Терзича нужно было обыгрывать Бохум – борца за выживание.

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Похоже, Дортмунд где-то перегорел еще до стартового свистка. Уже на 5-й минуте мяч влетел в их ворота – Лосилья с линии штрафной классно пробил в дальнюю девятку. К счастью гостей, они тут же отыгрались. Алле не попал по мячу после прострела Малена, но Адейеми занес его в сетку. Обмен голами еще до 10-й минуты.

В середине тайма Адейеми мог вывести Дортмунд вперед, но упустил оба момента – точность подвела немецкого нападающего. Но и Бохум мог забить перед перерывом – Боруссии повезло. Первый тайм завершился миром – 1:1. Команда Терзича могла винить только себя. Дортмунд поздно включился в игру, а несколько хороших моментов реализовать не сумел.

После перерыва моментов стало значительно меньше. Бохум, в обороне которого играл любитель российских кровавых рублей Ванька Ордец, уверенно держал ничью. Терзич бросил в игру Мукоко и Ройса, который на днях подписал новый контракт с клубом. И тут же замена чуть не сыграла – Марко отдал на Мукоко, удар которого парировал Риманн. Он же спас Бохум после удара Беллингема. Мален мог забить гол года ударом скорпиона – мимо дальней стойки.

В конце концов, Бохум удержал приемлемые для себя 1:1. Гол Хуммельса на 90-й минуте отменили из-за офсайда. Боруссии для чемпионства нужно было выиграть пять матчей, но команда Терзича споткнулась уже в первом. Бавария в случае победы над Гертой в воскресенье обойдет Дортмунд на 1 балл и вернет лидерство. Пока же "шмели" оторвались от мюнхенцев на 2 очка.