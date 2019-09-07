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"Чувствовали себя как дома", – Болбат оценил поддержку болельщиков в матче против Литвы

7 сентября 22:19 66 Читати українською
"Чувствовали себя как дома", – Болбат оценил поддержку болельщиков в матче против Литвы
Зинченко и Болбат / Scanpix

Дебютант сборной Украины поделился эмоциями от победы в матче отбора на Евро-2020.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

"Хорошие эмоции. Мы выходили выполнять свою задачу – брать три очка и показывать хорошую игру. Думаю, нам это удалось, победили уверенно. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, суператмосфера, мы чувствовали себя как дома. Говорили, что будет аншлаг, но я не ожидал , что это будут в основном наши фанаты, это действительно приятно.

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Думаю, никто не имел проблем с настроем на Литву. Все выходили с отдачей 100%, что и показали во время матча. Адаптироваться к искусственному газону было довольно непросто, есть много отличий от натурального. Но все в равных условиях, команды как-то здесь играют. Будем перестраиваться на привычный газон Днепр Арены в следующем матче.

Почему у нас могут быть проблемы с настроем в товарищеской игре против Нигерии? Думаю, их не будет, потому что все мотивированы играть за сборную, защищать честь страны. На турнирную таблицу акцентов не делаем, мы просто выходим на каждую игру с мыслями о победе", – рассказал Болбат в послематчевом комментарии.

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