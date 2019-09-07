"Почувалися, наче вдома", – Болбат оцінив підтримку вболівальників у матчі проти Литви

Дебютант збірної України поділився емоціями від перемоги у матчі відбору на Євро-2020.

"Хороші емоції. Ми виходили виконувати своє завдання – брати три очки і показувати хорошу гру. Гадаю, нам це вдалося, перемогли впевнено. Хотілося б подякувати нашим вболівальникам, суператмосфера, ми почувалися, наче вдома. Говорили, що буде аншлаг, але я не очікував, що це будуть здебільшого наші фанати, це справді приємно.

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Думаю, ніхто не мав проблем з налаштуванням на Литву. Всі виходили з віддачею 100%, що і показали під час матчу. Адаптуватися до штучного газону було доволі непросто, є чимало відмінностей від натурального. Але всі в рівних умовах, команди ж якось тут грають. Будемо перелаштовуватися на звичний газон Дніпро Арени у наступному матчі.

Чому у нас можуть бути проблеми з настроєм у товариській грі проти Нігерії? Гадаю, їх не буде, бо всі мотивовані грати за збірну, захищати честь країни. На турнірну таблицю акцентів не робимо, ми просто виходимо на кожну гру з думками про перемогу", – розповів Болбат у післяматчевому коментарі.

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