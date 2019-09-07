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"Почувалися, наче вдома", – Болбат оцінив підтримку вболівальників у матчі проти Литви

22:19 304 Читать на русском
"Почувалися, наче вдома", – Болбат оцінив підтримку вболівальників у матчі проти Литви
Зінченко та Болбат / Scanpix

Дебютант збірної України поділився емоціями від перемоги у матчі відбору на Євро-2020.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"Хороші емоції. Ми виходили виконувати своє завдання – брати три очки і показувати хорошу гру. Гадаю, нам це вдалося, перемогли впевнено. Хотілося б подякувати нашим вболівальникам, суператмосфера, ми почувалися, наче вдома. Говорили, що буде аншлаг, але я не очікував, що це будуть здебільшого наші фанати, це справді приємно.

Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Думаю, ніхто не мав проблем з налаштуванням на Литву. Всі виходили з віддачею 100%, що і показали під час матчу. Адаптуватися до штучного газону було доволі непросто, є чимало відмінностей від натурального. Але всі в рівних умовах, команди ж якось тут грають. Будемо перелаштовуватися на звичний газон Дніпро Арени у наступному матчі.

Чому у нас можуть бути проблеми з настроєм у товариській грі проти Нігерії? Гадаю, їх не буде, бо всі мотивовані грати за збірну, захищати честь країни. На турнірну таблицю акцентів не робимо, ми просто виходимо на кожну гру з думками про перемогу", – розповів Болбат у післяматчевому коментарі.

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка

blog_ava
Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини
00:50
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Теги
Україна Україна Збірна України Литва - Україна Сергій Болбат Сергій Болбат
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