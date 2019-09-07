Литва – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча квалификации к Евро-2020 против Литвы (3:0).

"Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины поддержать команду. Хоть небольшой стадион, но было много болельщиков. Спасибо им. Спасибо за такую ​​поддержку.

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И второе – очень важное, возможно, даже важнее за нашу игру то, что были освобождены пленные. Мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие для Украины.

Нет смысла оценивать команду как топ или нет по этому матчу. Было много вещей, которые выходили. Однако было и много ошибок. Особенно в начале, допустили несколько ошибок в защите. Возможно, футболисты не совсем приспособились к искусственному газону. Несколько иной отскок мяча, поле быстрее.

Наш соперник находится в поиске оптимального состава. По сравнению с прошлым матчем у них сегодня вышло много новых игроков. Во втором тайме Литва мобилизовалась и пыталась диктовать темп.

Мне бы хотелось смотреть на все позитивно, как наши болельщики. Я немного осторожно к этому отношусь. Нас ждут очень тяжелые три игры. Наша задача набрать максимум очков в этих матчах, чтобы хотя бы выйти на Евро.

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Ярмоленко сыграл замечательно. После его травмы играть на таком поле – это риск рецидива. При счете 2:0 решили его заменить. У нас есть равноценная замена – Виктор Цыганков провел ряд хороших матчей за Динамо.

Нигерия? Посмотрим, как игроки восстановятся после матча на искусственном поле. Уже после тренировки в Днепре будем думать над составом. У меня снова есть шанс дать возможность игрокам, которые не играют. Вы увидите больше тех имен, которые меньше провели времени на поле", – сказал Шевченко.