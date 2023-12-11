"После той тренировки перед игрой с Астон Виллой в январе 2022 года у меня заболело бедро. Я только присоединился к клубу, когда это случилось, и, очевидно, хотел играть.

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К счастью, я все еще мог играть и справляться с этим. Впрочем, не мог выполнять некоторые обороты и не имел полного диапазона движений. На самом деле я пропустил конец прошлого сезона из-за другой травмы, у меня были проблемы с квадрицепсами, но потом, когда я выступил за национальную сборную, обострилась проблема бедра.

В общем испытывал дискомфорт около 18 месяцев, затем обратился к специалисту, который мне действительно помог. В результате я пропустил предсезонную подготовку, но теперь проблема полностью решена.

Всегда тяжело пропускать сборы, потому что вам нужно будет догонять уровень других игроков. После предсезонной подготовки я постепенно возвращался к тренировкам, но пропустил первые четыре игры из-за завершения реабилитации и потому, что был не в форме.

Теперь чувствую себя комфортнее и бодрее, чем когда-либо прежде. Сейчас я – на 100 процентов, но думаю, что могу еще улучшиться", – рассказал защитник в интервью официальному сайту "ирисок".

Виталий Миколенко сейчас является одним из лучших игроков Эвертона. В текущем сезоне украинец сыграл в 15 матчах за "ирисок" и забил два гола.

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