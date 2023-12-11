Захисник Евертона Віталій Миколенко розкрив деталі травми, яка стала на заваді прогресу в команді одразу після переходу в АПЛ.

"Після того тренування перед грою з Астон Віллою в січні 2022 року у мене заболіло стегно. Я тільки приєднався до клубу, коли це сталося, і, очевидно, хотів грати.

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На щастя, я все ще міг грати та справлятися з цим. Утім, не міг виконувати деякі оберти й не мав повного діапазону рухів. Насправді я пропустив кінець минулого сезону через іншу травму, у мене були проблеми з квадрицепсами, але потім, коли я виступив за національну збірну, загострилася проблема стегна.

Загалом відчував дискомфорт близько 18 місяців, потім звернувся до фахівця, який мені дійсно допоміг. У результаті я пропустив передсезонну підготовку, але тепер проблема повністю вирішена.

Завжди важко пропускати збори, тому що вам потрібно буде наздоганяти рівень інших гравців. Після передсезонної підготовки я поступово повертався до тренувань, але пропустив перші чотири гри через завершення реабілітації та тому, що був не у формі.

Тепер почуваюся комфортніше та бадьоріше, ніж будь-коли раніше. Зараз я – на 100 відсотків, але думаю, що можу ще покращитися", – розповів захисник в інтерв'ю офіційному сайту "ірисок".

Віталій Миколенко наразі є одним з найкращих гравців Евертона. В поточному сезоні українець зіграв у 15 матчах за "ірисок" та забив два голи.

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