"Переход в новый клуб – это выход из зоны комфорта. Я чувствовал, что началась деградация как футболиста, так и человека. Поэтому хотелось сделать следующий шаг вперед для того, чтобы развиваться как футболист. Такой клуб как Бенфика – это правильный шаг в моей карьере, чтобы развиваться.

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Смена главного тренера? Ко мне отношение как было хорошим, таким оно и осталось. Просто у меня была опасная травма глаза, а до этого несколько неудачных матчей. Сейчас мне нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы не потерять зрение. Теперь уже все хорошо, но было опасно.

Мне кажется, я еще не играл полных матчей за Бенфику, поэтому нет такой стабильности, какой я бы хотел. Больше ассистов? Это все зависит от партнеров по команде – в Генте и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал, а в Бенфике я больше сам ищу моменты, чтобы забивать голы или отдавать передачи, поэтому сложнее", – сказал Яремчук в интервью YouTube-каналу "Влада Седан".

Напомним, украинец перешел в Бенфику из Гента летом 2021 года за 17 млн ​​евро. В текущем сезоне провел за португальскую команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 млн евро.

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