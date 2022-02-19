Бенфика умудрилась потерять очки в матче 23-го тура португальского первенства против Боавишты. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Португалии 2021/22, 23-й тур

Боавишта – Бенфика – 2:2

Голы: Аффонсо, 74, Макута, 80 – Таарабт, 21, Гримальдо, 30

Первый тайм получился для Бенфики удачным: Таарабт и Гримальдо обеспечили комфортное преимущество, а гол Эвертона отменили. Впрочем, хозяева перевернули игру во второй половине, забив дважды за 6 минут. Яремчук должен был стать спасителем "орлов", выйдя на замену на 87 минуте, однако финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

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Таким образом Бенфика осталась третьей с 51 пунктом и предоставила возможность Спортингу и Порту еще больше оторваться – оба португальских гранда еще не сыграли свои матчи в этом туре.

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