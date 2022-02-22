"Перехід до нового клубу – це вихід із зони комфорту. Я відчував, що почалась деградація як футболіста, так і людини. Тому хотілось зробити наступний крок уперед для того, щоб розвиватися як футболіст. Такий клуб як Бенфіка – це правильний крок у моїй кар’єрі, щоб розвиватися.

"Очікував від себе більшого": Яремчук переконаний, що поки не розкрив свій потенціал у Бенфіці

Зміна головного тренера? До мене відношення як було хорошим, таким воно й лишилося. Просто у мене була небезпечна травма ока, а до цього кілька невдалих матчів. Зараз мені потрібно кожні два-три тижні перевірятися, щоб не втратити зір. Наразі уже все добре, але було небезпечно.

Мені здається, я ще не грав повних матчів за Бенфіку, тому немає такої стабільності, котрої я б хотів. Більше асистів? Це все залежить від партнерів по команді – у Генті та збірній мені частіше віддавали м’яч, щоб я забивав, а у Бенфіці я більше сам шукаю моменти, щоб забивати голи або віддавати передачі, тому складніше", – сказав Яремчук в інтерв'ю YouTube-каналу "Влада Седан".

Нагадаємо, українець перейшов до Бенфіки з Гента влітку 2021 року за 17 млн євро. У поточному сезоні провів за португальську команду 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 17,5 млн євро.

Бенфіка сенсаційно втратила очки в матчі з середняком – Яремчук відіграв менше 10 хвилин