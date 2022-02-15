"Бенфика – отличный клуб, и любой недостигнутый результат здесь вызывает огромное давление на тебя. Это очень сильный клуб, а в команде собраны приличные игроки. И эти футболисты очень хотят побеждать.

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Это был мой выбор, я знал, что Бенфика – хорошая команда, и, честно говоря, я ни о чем не жалею. Качество игроков здесь очень высокое, мы играем в Лиге чемпионов и португальской Примейре. Конечно, я ожидал от себя большего, но реальность такова, и я должен продолжать усердно работать", – цитирует Яремчука A Bola.

Напомним, украинец перешел в Бенфику из Гента летом 2021 года за 17 млн ​​евро. В текущем сезоне провел за португальскую команду 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 17,5 млн евро.

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