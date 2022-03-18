73-летний специалист остается дома в Сумах – городе, который с первых дней страдал от беспощадных ударов российских захватчиков, сообщает FanDay .

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Уехать из города Михаил Иванович не может, продолжает жить в квартире, но часто находится в подвале или бомбоубежище. "Чтобы не было хуже", – оценил он свое нынешнее состояние.

Напомним, Фоменко работал со сборной Украины в течение 2012-2016 годов. Под его руководством главная команда вышла на Евро-2016, но потерпела позор, проиграв все матчи.