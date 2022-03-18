"Сначала я не понимал украинцев, потому что был погружен в футбол. Холодные, запертые, подозрительные. Но эта война заставила меня почувствовать их гордость, их достоинство.

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Они 30 лет свободны, они защищают ценности, которые мы воспринимаем как должное. Я слышал, что Зеленский должен был сдаться немедленно, потому что он ведет народ на резню. Но украинцы, все они, воевали бы. Даже если бы Зеленский убежал или сдался, они все равно воевали бы.

В конце концов те, кто так говорит, обесценивают свободу, достоинство, гордость, принадлежность, забывая, что кто-то это сделал для нас много лет назад", – резюмировал Де Дзерби в интервью La Gazzetta dello Sport .

Напомним, итальянский специалист покинул Украину на четвертый день позорного полномасштабного вторжения России. Сейчас Роберто находится на родине и ждет завершения войны, чтобы вернуться к работе в Шахтере.

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