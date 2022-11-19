"Интересная игра была. Готовились мы к этому матчу, ведь все понимали, что, как говорили, это матч первого круга. Могло быть по-разному. Противостояли команды, которые любят играть в футбол, и все хотели показать хорошую игру плюс турнирное положение говорило само за себя, поэтому матч, конечно, был принципиален.

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Было много моментов, напряжение было. Поначалу мы пропустили. Скажу, что Мудрику нужно много внимания уделять, ведь он с середины поля протащил и забил. Но ребята – молодцы! Они не развалились после пропущенного гола, а играли так, как мы договаривались. Восстановили равновесие, могли еще забивать в первом тайме, когда мы хорошо сыграли при стандартах, а фарт был на стороне Шахтера.

Однако сумели забить во втором тайме, и игра была под нашим контролем, поскольку Шахтер не создал нам особых проблем. "Горняки" – хорошая команда. Мы хорошо позиционно сыграли, не стояли в штрафной. Ребята – молодцы, я им очень благодарен. Очень тяжелая и очень нужная для нас победа была, конечно, учитывая турнирное положение.

Понимаем, что это очень хорошая команда – гранд украинского и европейского футбола, умеющий играть в футбол, там очень хорошие исполнители. Конечно, готовились, что они контролируют мяч, но сегодня я не скажу, что они его сильно контролировали. Где-то плюс-минус, ровный контроль мяча был. Мы тоже не бьем его куда попало, а пытаемся играть в футбол и что-то немного у нас получается", – цитирует Кучера сайт днепрян .