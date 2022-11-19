"Мы должны сейчас, после матча, поздравить Днепр-1 с победой. Стоит отдать должное: команда прекрасно выглядит, играет мощно, с прагматическим футболом, предлагая игру в пространстве через Довбика с его характеристиками и качеством.

СК Днепр-1 – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

То, что мы задумали, лично я задумал, не получилось, и счет может дать столь краткий анализ. Однако мы все равно не хотели отступать от нашей игры из-за контроля мяча: держать мяч, вытаскивать, играть между линиями, обострять. Но сегодня получилось так, что пространство, которое предлагало СК Днепр-1, было эффективнее мяча. Они использовали пространство в контратаках, что позволило им забить два гола.

Мы должны выдержать удар, использовать это поражение и осуществить анализ. Еще много туров впереди, много очков впереди, однако сегодня получилось так, что Днепр-1 забил два мяча, и можем сказать, что заслужил победу", – цитирует Йовичевича сайт "горняков" .

Благодаря победе днепряне оторвались от Шахтера на вершине турнирной таблицы УПЛ на 8 зачетных пунктов. Дончане еще имеют матч в запасе.