"Цікава гра була. Готувалися ми до цього матчу, адже усі розуміли, що, як казали, це матч першого кола. Могло бути по-різному. Протистояли команди, які люблять грати у футбол, і усі хотіли показати хорошу гру, плюс турнірне становище говорило само за себе, тому матч, звичайно, був принциповий.

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Було багато моментів, напруга була. Спочатку ми пропустили. Так, скажу, що Мудрику треба багато уваги приділяти, адже він з середини поля протягнув і забив. Але хлопці – молодці! Вони не розвалилися після пропущеного гола, а грали так, як ми й домовлялися. Відновили рівновагу, могли ще забивати у першому таймі, коли ми добре зіграли при стандартах, а фарт був на боці Шахтаря.

Проте зуміли забити у другому таймі та гра була під нашим контролем, оскільки Шахтар не створив нам особливих проблем. "Гірники" – хороша команда. Ми добре позиційно зіграли, не стояли у штрафному майданчику. Хлопці – молодці, я їм дуже дякую. Дуже важка і дуже потрібна для нас перемога була, звісно, зважаючи на турнірне становище.

Розуміємо, що це дуже добра команда – гранд українського і європейського футболу, який вміє грати у футбол, там дуже добрі виконавці. Звичайно, готувалися, що вони контролюють м'яч, але сьогодні я не скажу, що вони сильно його контролювали. Десь, плюс-мінус, рівний контроль м'яча був. Ми теж не б'ємо його куди попало, а намагаємося грати у футбол і щось трішечки у нас виходить", – цитує Кучера сайт дніпрян.

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