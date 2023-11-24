"У нас было очень много крутых иностранцев. Я не хочу говорить о них, потому что они иностранцы. А если брать наших, то само собой Пятов. Степаненко Тарас – это машина, стена, без которой не будет команды. Потом, думаю, что Коля Матвиенко хорош... Ну, Мудрик выстрелил, но ушел.

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Знаешь, я не хочу кого больше выделять, потому что это командная игра. Все должны быть в одной системе. Если у кого что-то не получается, другой подстраховывает, помогает, поэтому прикольно смотреть, что сейчас идет тенденция на украинцев.

Я никогда не был против бразильцев, но прикольно, что после некоторых событий начали раскрываться наши ребята, и у них появилась эта возможность. И это круто, потому что я не считаю, что у нас нет талантливых футболистов.

Просто за счет того, что при Луческе был упор на бразильцев, кто-то не мог показать себя. Да, там Виллиан, Коста, Фернандинью, Бернард. Что сможет 18-летний парень против того же Дугласа Косты? А вот сейчас есть возможность открываться и это круто. И это для сборной классно", – сказал Олег Верняев в комментарии пресс-службе Шахтера.

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