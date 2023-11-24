"У нас було дуже багато крутих іноземців. Я не хочу говорити про них, тому що вони іноземці. А якщо брати наших, то само собою Пятов. Степаненко Тарас – це машина, стіна, без якої не буде команди. Потім, думаю, що Коля Матвієнко хорош. Ну, Мудрик вистрілив, але пішов.

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Знаєш, я не хочу когось більше виділяти, тому що це командна гра. Всі повинні бути в одній системі. Якщо в когось щось не виходить, то інший підстраховує, допомагає, тому прикольно дивитися, що зараз іде тенденція на українців.

Я ніколи не був проти бразильців, але прикольно, що після деяких подій почали розкриватися наші хлопці і в них з’явилася ця можливість. І це круто, тому що я не вважаю, що в нас немає талановитих футболістів.

Просто за рахунок того, що при Луческу був акцент на бразильців, хтось не міг показати себе. Авжеж, бо там Вілліан, Коста, Фернандінью, Бернард. Що зможе 18-річний хлопець проти того ж Дугласа Кости? А от зараз є можливість розкриватися і це круто. І це для збірної класно", – сказав Олег Вєрняєв в коментарі прес-службі Шахтаря.

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