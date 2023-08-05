Вратарь СК Днепр-1 Евгений Волынец рассказал, как приходил в себя после столкновения в первом матче квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

"Как мне какую-то помощь оказывали – это как-то пропало из памяти. Я только проснулся в скорой – и все, увидел врачей, массажиста. И так понемногу память начала возвращаться.

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Что вспомнил первое? Первые минуты было трудно, потому что я сразу спросил: "А что я в СК Днепр-1 делаю?" Увидел эмблему СК Днепр-1, и мне потом массажист сказал, что я здесь играю, у нас сейчас матч в Греции. Потом уже так понемногу начал приходить в себя", – поделился Волынец в комментарии Профутбол.

Напомним, Волынец получил жуткую травму после столкновения с игроком Панатинаикоса в матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Афинах. У Евгения было диагностировано сотрясение мозга, кроме этого у игрока достаточно глубокий порез на шее. После обследования и оказания помощи он вернулся в расположение команды.

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