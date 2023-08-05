Воротар СК Дніпро-1 Євген Волинець розповів, як приходив до тями після зіткнення в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса.

"Як мені якусь допомогу надавали – це якось пропало з пам’яті. Я тільки прокинувся у швидкій – і все, побачив лікарів, масажиста. І так потроху пам’ять почала повертатися.

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Що згадав перше? Перші хвилини було важко, бо я одразу запитав: "А що я в СК Дніпро-1 роблю?" Побачив емблему СК Дніпро-1, і мені потім масажист сказав, що я тут граю, у нас зараз матч в Греції. Потім вже так потроху почав приходити до тями", – поділився Волинець в коментарі Профутбол.

Нагадаємо, Волинець зазнав моторошної травми після зіткнення з гравцем Панатінаїкоса у матчі Ліги чемпіонів та був одразу направлений до лікарні в Афінах. У Євгена було діагностовано струс мозку, окрім цього у гравця достатньо глибокий поріз на шиї. Після обстеження та надання допомоги він повернувся до розташування команди.

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