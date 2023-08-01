Вояж в Грецию тяжело дался СК Днепру-1. После вчерашней предматчевой тренировки автобус, который должен был отвезти игроков в отель, опоздал на полчаса, а потом столько же кружил по Афинам – хотя надо было проехать всего 2 км. Вечером же в команде произошло массовое отравление – 15 представителей украинской делегации слегли, причем среди них было 8 футболистов. Такие приемы в спорте являются типичными для греков.

ТаТоТаке сообщал, что к обеду восстановились шесть футболистов, а в группе риска среди игроков основы был только Сарапий. Тем не менее, Эдуард вышел в основе, да и в целом никто из лидеров не выпал.

Другой неприятной неожиданностью стал газон, который греки от души залили водой. На поле стояли лужи, в которых мяч то тормозил, то совершал странные отскоки. Стоит отметить и греческих фанов – они не только шумно болели, но и направляли против днепровцев лазерные указки.

Возможно, именно поэтому старт ответного матча оказался настолько тяжелым для СК Днепра-1. Панатинаикос выполнил 4 угловых за 8 минут, после чего произошло несколько кроссов и удар Вильены с дистанции (в руки Волынцу). В конце концов, на 15-й минуте хозяева открыли счет.

Гол оказался курьезным. Центрбек Едвай вынес мяч от штрафной до штрафной, однако Волынец затормозил на выходе – мяч же неожиданно перескочил через голкипера. Шпорар подхватил сферу и перебросил Евгения. 1:0. По сумме двух матчей Панатинаикос вел со счетом 4:1.

Казалось, что это конец, однако СК Днепр-1 отыгрался уже на 24-й минуте. И как! Довбык получил скидку в глубине и выполнил эффектный проход на правый край штрафной. На своем пути Артем обыграл двух защитников, после чего пробил с острого угла – мяч пролетел между ног Бриньоли. 1:1!

В дальнейшем игра была относительно равной. Панатинаикос не оказывал особого давления, но до перерыва мог забивать дважды. Так, на 33-й минуте неудачный вынос от Адамюка завершился контратакой с разрезным пасом от Бернарда – Паласиос вышел один на один, но Волынец опередил его.

К сожалению, хавбек коленом заехал в голову Евгению. Голкипер днепровцев вынужден был покинуть поле – его пришлось вывозить на электрокаре и сразу же отправлять в больницу. Вместо Волынца вышел 18-летний Кинарейкин.

На 41-й минуте Бернард выводил один на один Шпорара, но Кинарейкин спас СК Днепр-1. Также греки провели несколько интересных обыгрышей с дальними ударами, но в целом Панатинаикос не выглядел угрожающе. Хозяева неплохо работали в среднем блоке, однако в атаке команда организовала два с половиной момента – все после грубых ошибок днепровцев, а не после фантастических комбинаций.

У подопечных Александра Кучера тоже не все было в порядке. Билд-ап не работал, все длинные передачи от защитников шли в молоко. При стартовых розыгрышах Бабенко опускался к центрбекам, формируя 3-в-2 в первой фазе, а Пихаленок с Довбиком последовательно оттягивались в глубину – Бабенко же пытался отдавать разрезные передачи сквозь средний блок греков.

Получалось так себе. Зато неплохо давались прессинг и продвижение через фланги. Стоит отметить определенную асимметрию в действиях фулбеков – Каплиенко поднимался высоко и давал ширину слева (Рубчинский пытался поддерживать его), в то время как Пасича можно было увидеть перед штрафной. Бланко же начинал продвижение с позиции левого защитника.

Не все работало идеально, но постепенно СК Днепр-1 перехватывал контроль над ходом игры. В конце концов, команда начала создавать топ-моменты. Так, на 32-й минуте Пасич открылся перед штрафной площадкой под длинный пас Мирошниченко, после чего выполнил скидку пяткой Довбыку – Артем же сбросил под удар Рубчинскому в ближний угол. Бриньоли потянул.

На 40-й же Бланко прорвался по левому флангу и отдал передачу Довбыку на линию штрафной. Артем переиграл двух защитников и выстрелил точно в дальний угол – это был гол! Впрочем, взятие ворот не засчитали из-за игры рукой в исполнении Доминго. В компенсированное же время Пасич замыкал подачу Пихаленка со стандарта на правый угол вратарской, но пробил выше.

Отдыхать команды отправились при ничейном счете. СК Днепру-1 надо было забивать дважды. Тем не менее, второй тайм начался без замен со стороны Александра Кучера, а Иван Йовичевич только освежил позицию правого вингера (Мансини вышел вместо Паласиоса).

Довольно быстро он об этом пожалел. Украинская команда сразу с возобновлением игры захватила инициативу и начала создавать моменты. Уже на 46-й минуте Бриньоли парировал дальний удар Бабенко, который летел в левую девятку, а последующий навес с углового замкнул Сарапий – получилось точно в руки голкиперу!

Панатинаикос огрызнулся несколькими неприятными контратаками с участием Шпорара, а дальше случился гол СК Днепра-1. Мирошниченко выполнил подачу с углового, а Сарапий снова замкнул – на этот раз Бриньоли не выручил. 1:2 Нашей команде осталось забить всего один гол, чтобы перевести игру в овертайм.

Подопечные Александра Кучера продолжали доминирование на мяче. Греки опустились ниже и дали больше свободы в центре, однако с обострением дела у "спортклубовцев" дела не шли. До 70-й минуты можно вспомнить только слалом Довбыка – Артем с правого фланга сместился к углу штрафной, где получил по ногам. Арбитр проигнорировал эпизод, а пенальти там точно не было.

На 70-й минуте тренерский штаб днепровцев провел тройную замену, однако сразу после этого произошла катастрофа. Греки заработали аут, после вбрасывания из которого Коцирас сбросил мяч в штрафную на Джуричича – Филипп же легко обошел свежего Сватка и прострелил на линию вратарской. Шпорар без сопротивления вколотил мяч в сетку. 2:2!

СК Днепру-1 все равно надо было забивать дважды, но на 75-й минуте все надежды были окончательно разрушены. В довольно банальном эпизоде свежий Танчик задел ахил соперника, а судья показал прямую красную. "Желто-черные" остались в меньшинстве.

При таком раскладе Панатинаикос спокойно доиграл матч, даже упустив возможность для третьего взятия ворот – Хуанкар с левого края штрафной немного не попал в ближний угол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью и суммарный счет 5:3 в пользу афинян. СК Днепр-1 завершает свое дебютное выступление в Лиге чемпионов.