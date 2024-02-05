Матч-открытие ЧМ-2026 состоится 11 июня 2026 года в Мехико на стадионе Ацтека. В тот же день в Гвадалахаре пройдет еще один поединок. Всего на Мундиале-2026 будут сыграны 104 матча в 16-ти городах, информирует официальный сайт ФИФА.

ФИФА утвердила революционный формат ЧМ-2026 – больше всего участников в истории и самый продолжительный турнир

Групповой турнир завершится 27 июня, а уже на следующий день стартует стадия 1/16 финала. Начиная с 1/4 финала, все матчи Мундиаля будут принимать только США. Полуфиналы ЧМ-2026 запланированы на 14 и 15 июля. Матч за третье место пройдет 18 июля в Майами, а финал – 19 июля в Нью-Йорке.

Напомним, кроме того, что чемпионат мира-2026 впервые пройдет в трех странах, он еще и станет дебютным, в котором примут участие сразу 48 сборных. Начиная с 1998 года, в финальных частях Мундиаля играли 32 команды. Все 48-команд-участниц поделят на 12 групп по 4 в каждой. В 1/16 финала выйдут по две первые команды из каждого квартета плюс 8 лучших третьих мест.

К слову, квалификация к ЧМ-2026 уже стартовала в Южной Америке, Азии и Африке. Европейский отбор, где будет играть сборная Украины, стартует в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го.