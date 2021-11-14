В течение трех дней – с воскресенья до вторника – будут сыграны последние поединки европейской квалификации ЧМ-2022. Некоторые команды уже завершили отбор, а от Европы на Мундиаль в Катаре к моменту выхода материала квалифицировались 4 сборные. Это Бельгия, Франция, Дания и Германия. Остальные национальные команды, среди которых и сборная Украины, готовятся к решающим матчам квалификации.

Путевки в финальную стадию чемпионата мира, которая состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022-го, получат 10 лучших команд из каждой группы. Еще 3 участника Мундиаля определятся в плей-офф, который будет сыгран в марте следующего года. Туда попадут 10 сборных, занявших вторые места в отборе, а также еще 2 команды-победители групп Лиги наций 2020/21, не вышедшие в плей-офф через квалификацию чемпионата мира. Одна из них уже известна – это сборная Австрии. Второй станет Уэльс или Чехия – по сути, обе сборные гарантировали себе место в плей-офф.

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Разберем главные турнирные интриги во всех 10-ти группах европейской квалификации.

Группа А

14 ноября: Португалия – Сербия.

Единственный матч группы с интригой распределения первого-второго мест. Португалия и Сербия набрали по 17 пунктов, но у "селесао" лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Именно этот критерий является главным в случае одинакового количества очков. Соответственно, в Лиссабоне Криштиану Роналду и компанию в матче с главным конкурентом устроит даже ничья, не говоря уже о победе. Тогда португальцы финишируют первыми, а Сербия будет играть в плей-офф. Балканцам для первого места и прямой путевки на ЧМ-2022 нужно только побеждать. Задача непростая, но судьба сербов зависит только от них, чего не скажешь о той же Украине.

Группа B

14 ноября: Испания – Швеция.

По сути, аналогичная ситуация с группой А. Здесь главные конкуренты тоже сыграют между собой. Еще несколько дней назад шведы считались фаворитами на прямую путевку, но фиаско Ибры и Ко в Грузии все изменило. Теперь скандинавам нужно повторять домашний подвиг и обыгрывать Испанию еще и на выезде. Все просто – победа Швеции подарит ей первое место, любой другой результат будет означать триумф и прямую путевку Испании.

Группа С

15 ноября: Швейцария – Болгария, Северная Ирландия – Италия.

Италия и Швейцария ведут заочную борьбу за первое место. "Скуадра Адзурра" могла снять почти все вопросы в очном матче, но Жоржиньо на 90-й минуте игры в Риме не забил пенальти и сохранил интригу. В последнем туре итальянцы на выезде сыграют с Северной Ирландией, а Швейцария примет Болгарию, несколько дней назад удержавшую ничью с Украиной в товарищеском матче.

Если Италия потеряет очки, а швейцарцы выиграют, то именно "нати" поедут в Катар. "Скуадра" финиширует первой в случае своей победы и осечки географических соседей. А вот если обе команды наберут в последнем туре одинаковое количество очков, придется считать разницу голов.

Она пока лучше у Италии – плюс 11 против плюс 9 у Швейцарии. Вполне возможно, что именно этот фактор и станет решающим при определении обладателя прямой путевки. Если после последнего тура у Италии и Швейцарии будет одинаковая разница мячей и количество забитых голов, Швейцария финиширует первой благодаря большему количеству мячей на выезде в личных встречах (0:0 дома, 1:1 на выезде).

Группа D

16 ноября: Финляндия – Франция, Босния и Герцеговина – Украина.

Безусловно, самая интересная для нас группа. Обладатель первого места определился в субботу – победителем группы прогнозированно стала Франция, которая поедет на 14-й крупный турнир подряд. На второе место претендуют Финляндия и Украина. Первые дома примут Францию, а подопечные Петракова сыграют на выезде с Боснией, после поражения от финнов потерявшей шансы на плей-офф.

Украине нужно только побеждать – любой другой результат оставит нас без плей-офф. Но это еще не все – "сине-желтые" должны надеяться на Францию, которая должна хотя бы не проиграть команде Маркку Канервы в Хельсинки. Если украинцы и французы выиграют, то второе место достанется подопечным Александра Петракова. Ничья в Хельсинки и победа Украины заставит считать разницу мячей, которая пока лучше у финнов. Соответственно, у Боснии нужно выигрывать с как можно большим счетом. Радует хотя бы, что в личных встречах Украина превосходит Финляндию – 1:1, 2:1. Но до этого показателя еще нужно добраться, ведь он не является приоритетным.

Судьба Финляндии находится только в руках Суоми. Победа над немотивированными французами гарантированно выведет скандинавов в плей-офф вне зависимости от итога игры в Боснии. Если Украина не обыграет балканцев, то результат матча с командой Дешама не будет иметь для финнов никакого значения – они финишируют вторыми.

Группа E

16 ноября: Уэльс – Бельгия, Чехия – Эстония.

Бельгия гарантировала себе первое место и путевку в финальную часть. В последнем туре подопечные Роберто Мартинеса поедут в гости к Уэльсу, который идет вторым, опережая Чехию на 3 очка. Чехи завершат квалификацию домашним матчем с Эстонией и могут обойти валлийцев в случае своей победы и поражения "драконов".

Правда, это тот случай, когда как таковой интриги в группе нет, ведь обе команды сыграют в плей-офф. Команда, которая финиширует третьей, попадет в стыковые матчи благодаря победе в группе Лиги наций. Соответственно, и Уэльс, и Чехия точно будут участниками плей-офф – осталось узнать, кто с какого места. Разница голов пока лучше у Уэльса, превосходящего Чехию и в личных матчах.

Группа F

15 ноября: Шотландия – Дания, Австрия – Молдова.

Только в этой группе уже нет никакой интриги. Дания еще раньше гарантировала себе первое место, а шотландцы – второе. В последнем туре эти команды сыграют между собой, но на турнирное положение этот поединок никак не повлияет. Австрия, которая идет 4-й, обеспечила себе плей-офф через Лигу наций.

Группа G

16 ноября: Нидерланды – Норвегия, Черногория – Турция.

Единственная группа, в которой на первое место претендуют сразу три команды. Нидерланды в субботу могли финишировать первыми за тур до финиша, но умудрились пропустить два мяча от Черногории за последнюю десятиминутку. Теперь "оранье" ожидает сложный решающий поединок против Норвегии, сенсационно потерявшей очки с Латвией.

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В случае победы команда ван Гала финиширует первой. По сути, ничья тоже на 99% устроит Нидерланды, имеющие гораздо лучшую разницу мячей, чем у Турции. А вот поражение оставит "оранжевых" даже без плей-офф, если турки в параллельном матче одолят Черногорию. Впрочем, и балканцы могут устроить сюрприз – Нидерланды в этом убедились.

Турция еще может занять первое место благодаря лучшей разнице голов или большему количеству забитых мячей. То же касается и Норвегии, которой нужно обязательно побеждать Нидерланды в Амстердаме. Победа Турции или Норвегии гарантирует этой команде минимум второе место. Разница голов пока лучше у Нидерландов (+23 против +10 у Турции и +9 у Норвегии), которые, к тому же, превосходят турок в личных матчах.

Группа H

14 ноября. Хорватия – Россия.

Здесь все станет известно уже сегодня, 14 числа. В Сплите состоится поединок фаворитов – Хорватия примет Россию. Последние лидируют в турнирной таблице, опережая "клетчатых" на 2 очка. Соответственно, россиянам для первого места достаточно и ничьей, а вот хорватам для прямой путевки нужна только победа.

Группа I

15 ноября: Сан-Марино – Англия, Польша – Венгрия.

Сборная Англии де-факто уже на чемпионате мира, но официально это нужно оформить в матче с аутсайдером группы – командой Сан-Марино, которая в текущем отборе не набрала ни одного очка и забила только один гол.

Для гарантированной путевки на Мундиаль команде Саутгейта достаточно не проиграть или чтобы Польша не обыграла Венгрию. "Кадра" гарантировала себе минимум второе место, а для первой позиции команде Пауло Соузы нужно выиграть у венгров и ждать чуда от Сан-Марино. Чуда, в которое не верит никто – ну, серьезно, вряд ли финалист чемпионата Европы разгромно проиграет футбольному карлику.

Группа J

14 ноября: Северная Македония – Исландия, Армения – Германия, Лихтенштейн – Румыния.

Бундестим уже забронировала путевку на Мундиаль и едет в Армению без турнирной мотивации. А вот на второе место еще претендуют сразу три команды – Северная Македония, Румыния и Армения. У последних, правда, шансов почти нет. Армянам нужно победить Германию и ждать ничьей или поражения Румынии с Лихтенштейном и неудачи Северной Македонии в игре с Исландией. Но даже в этом случае балканцы имеют гораздо лучшую разницу голов.

Северной Македонии достаточно не проиграть исландцам, но только при условии потери очков Румынией в матче с аутсайдером группы. Победа гарантирует балканцам второе место. Даже поражение может вывести македонцев в плей-офф, однако для этого Румыния должна проиграть, а армяне – не выиграть или выиграть не с двузначным счетом.

Что касается Румынии, то она финиширует второй, если победит сама, а Северная Македония не выиграет. Наших соседей также устроит ничья, если Северная Македония проиграет в 8 или более мячей, и если Армения не выиграет с разницей в 11 голов или больше.

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