Вже у неділю, 14 листопада, стартує 10-й ігровий день кваліфікації на чемпіонат світу-2022. "Футбол 24" розбирає турнірну ситуацію у всіх групах європейського відбору.

Впродовж трьох днів – з неділі до вівторка – будуть зіграні останні поєдинки європейської кваліфікації ЧС-2022. Деякі команди вже завершили відбір, а від Європи на Мундіаль у Катарі станом на момент виходу матеріалу кваліфікувалися 4 збірні. Це Бельгія, Франція, Данія та Німеччина. Інші національні команди, серед яких і збірна України, готуються до вирішальних матчів кваліфікації.

Путівки у фінальну стадію чемпіонату світу, яка відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022-го, отримають 10 найкращих команд із кожної групи. Ще 3 учасники Мундіалю визначаться у плей-офф, який буде зіграний у березні наступного року. Туди потраплять 10 збірних, які посіли другі місця у відборі, а також ще 2 команди-переможці груп Ліги націй 2020/21, які не вийшли у плей-офф через кваліфікацію чемпіонату світу. Одна з них вже відома – це збірна Австрії. Другою стане Уельс або Чехія – по суті, обидві збірні гарантували собі місце в плей-офф.

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Розберемо головні турнірні інтриги у всіх 10-ти групах європейської кваліфікації.

Група А

14 листопада: Португалія – Сербія.

Єдиний матч групи з інтригою розподілу першого-другого місць. Португалія та Сербія набрали по 17 пунктів, але "селесао" мають кращу різницю забитих та пропущених м'ячів. Саме цей критерій є головним у випадку однакової кількості очок. Відповідно, у Лісабоні Кріштіану Роналду і компанію в матчі з головним конкурентом влаштує навіть нічия, не кажучи вже про перемогу. Тоді португальці фінішують першими, а Сербія гратиме в плей-офф. Балканцям для першого місця і прямої путівки на ЧС-2022 потрібно тільки перемагати. Завдання непросте, але доля сербів залежить лише від них, чого не скажеш про ту ж Україну.

Група B

14 листопада: Іспанія – Швеція.

По суті, аналогічна ситуація з групою А. Тут головні конкуренти теж зіграють між собою. Ще кілька днів тому шведи вважалися фаворитами на пряму путівку, але фіаско Ібри та Ко в Грузії все змінило. Тепер скандинавам потрібно повторювати домашній подвиг і обігрувати Іспанію ще й на виїзді. Все дуже просто – перемога Швеції подарує їй перше місце, будь-який інший результат означатиме тріумф і пряму путівку Іспанії.

Група С

15 листопада: Швейцарія – Болгарія, Північна Ірландія – Італія.

Італія та Швейцарія ведуть заочну боротьбу за перше місце. "Скуадра Адзурра" могла зняти майже всі питання в очному матчі, але Жоржінью на 90-й хвилині гри в Римі не забив пенальті та зберіг інтригу. В останньому турі італійці на виїзді зіграють з Північною Ірландією, а Швейцарія прийме Болгарію, яка кілька днів тому втримала нічию з Україною в товариському матчі.

Якщо Італія втратить очки, а швейцарці виграють, то саме "наті" поїдуть в Катар. "Скуадра" фінішує першою у випадку своєї перемоги та осічки географічних сусідів. А от якщо обидві команди наберуть в останньому турі однакову кількість очок, то доведеться рахувати різницю голів.

Вона поки що краща в Італії – плюс 11 проти плюс 9 у Швейцарії. Цілком можливо, що саме цей фактор і стане вирішальним при визначенні володаря прямої путівки. Якщо після останнього туру в Італії та Швейцарії буде однакова різниця м'ячів та кількість забитих голів, то Швейцарія фінішує першою завдяки більшій кількості м'ячів на виїзді у особистих зустрічах (0:0 вдома, 1:1 на виїзді).

Група D

16 листопада: Фінляндія – Франція, Боснія і Герцеговина – Україна.

Безумовно, найцікавіша для нас група. Володар першого місця визначився в суботу – переможцем групи прогнозовано стала Франція, яка поїде на 14-й великий турнір поспіль. На друге місце претендують Фінляндія та Україна. Перші вдома приймуть Францію, а підопічні Петракова зіграють на виїзді з Боснією, яка після поразки від фінів втратила шанси на плей-офф.

Україні потрібно лише перемагати – будь-який інший результат залишить нас без плей-офф. Але це ще не все – "синьо-жовті" повинні сподіватися на Францію, яка має хоча б не програти команді Маркку Канерви в Гельсінкі. Якщо українці і французи виграють, то друге місце дістанеться підопічним Олександра Петракова. Нічия в Гельсінкі і перемога України змусить рахувати різницю м'ячів, яка поки що краща у фінів. Відповідно, у Боснії потрібно вигравати з якомога більшим рахунком. Тішить хоча б те, що в особистих зустрічах Україна переважає Фінляндію – 1:1, 2:1. Але до цього показника ще потрібно дістатися, адже він не є пріоритетним.

Доля Фінляндії перебуває лише в руках Суомі. Перемога над невмотивованими французами гарантовано виведе скандинавів у плей-офф незалежно від підсумку гри в Боснії. Якщо Україна не обіграє балканців, то результат матчу з командою Дешама не матиме для фінів жодного значення – вони фінішують другими.

Група E

16 листопада: Уельс – Бельгія, Чехія – Естонія.

Бельгія гарантувала собі перше місце і путівку до фінальної частини. В останньому турі підопічні Роберто Мартінеса поїдуть в гості до Уельсу, який наразі йде другим, випереджаючи Чехію на 3 очки. Чехи завершать кваліфікацію домашнім матчем з Естонією і можуть обійти валлійців у випадку своєї перемоги та поразки "драконів".

Щоправда, це той випадок, коли як такої інтриги в групі немає, адже обидві команди зіграють у плей-офф. Команда, яка фінішує третьою, потрапить у стикові матчі завдяки перемозі в групі Ліги націй. Відповідно, і Уельс, і Чехія точно будуть учасниками плей-офф – залишилося з'ясувати, хто з якого місця. Різниця голів поки що краща в Уельсу, який переважає Чехію і в особистих матчах.

Група F

15 листопада: Шотландія – Данія, Австрія – Молдова.

Тільки у цій групі вже немає жодної інтриги. Данія ще раніше гарантувала собі перше місце, а шотландці – друге. В останньому турі ці команди зіграють між собою, але на турнірне становище цей поєдинок ніяк не вплине. Австрія, яка наразі йде 4-ю, забезпечила собі плей-офф через Лігу націй.

Група G

16 листопада: Нідерланди – Норвегія, Чорногорія – Туреччина.

Єдина група, у якій на перше місце претендують одразу три команди. Нідерланди в суботу могли фінішувати першими за тур до фінішу, але примудрилися пропустити два м'ячі від Чорногорії впродовж останньої десятихвилинки. Тепер "ораньє" очікує складний вирішальний поєдинок проти Норвегії, яка сенсаційно втратила очки з Латвією.

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У випадку перемоги команда ван Гала фінішує першою. По суті, нічия теж на 99% влаштує Нідерланди, які мають значно кращу різницю м'ячів, ніж у Туреччини. А от поразка залишить "помаранчевих" навіть без плей-офф, якщо турки в паралельному матчі здолають Чорногорію. Втім, і балканці можуть влаштувати сюрприз – Нідерланди в цьому вже переконалися.

Туреччина ще може посісти перше місце завдяки кращій різниці голів чи більшій кількості забитих м'ячів. Те саме стосується і Норвегії, якій потрібно обов'язково перемагати Нідерланди в Амстердамі. Перемога Туреччини чи Норвегії гарантує цій команді мінімум другу сходинку. Різниця голів поки що найкраща в Нідерландів (+23 проти +10 у Туреччини і +9 у Норвегії), які, до того, ж переважають турків у особистих матчах.

Група H

14 листопада. Хорватія – Росія.

Тут все стане відомо вже сьогодні, 14 числа. У Спліті відбудеться поєдинок фаворитів – Хорватія прийме Росію. Останні лідирують в турнірній таблиці, випереджаючи "картатих" на 2 очки. Відповідно, росіянам для першого місця достатньо і нічиєї, а от хорватам для прямої путівки потрібна лише перемога.

Група I

15 листопада: Сан-Маріно – Англія, Польща – Угорщина.

Збірна Англії де-факто вже на чемпіонаті світу, але офіційно це потрібно оформити в матчі з аутсайдером групи – командою Сан-Маріно, яка у поточному відборі не набрала жодного очка і забила тільки один гол.

Для гарантованої путівки на Мундіаль команді Саутгейта достатньо не програти, або щоб Польща не обіграла Угорщину. "Кадра" гарантувала собі мінімум друге місце, а для першої позиції команді Пауло Соузи потрібно виграти в угорців і чекати дива від Сан-Маріно. Дива, в яке не вірить ніхто – ну, серйозно, навряд чи фіналіст чемпіонату Європи розгромно програє футбольному карлику.

Група J

14 листопада: Північна Македонія – Ісландія, Вірменія – Німеччина, Ліхтенштейн – Румунія.

Бундестім вже забронювала путівку на Мундіаль і їде у Вірменію без турнірної мотивації. А от на друге місце ще претендують одразу три команди – Північна Македонія, Румунія і Вірменія. У останніх, щоправда, обмаль шансів. Вірменам потрібно перемогти Німеччину і чекати нічиєї або поразки Румунії з Ліхтенштейном і невдачі Північної Македонії у грі з Ісландією. Але навіть у цьому випадку балканці мають значно кращу різницю голів.

Північній Македонії достатньо не програти ісландцям, але лише за умови втрати очок Румунією у матчі з аутсайдером групи. Перемога гарантує балканцям другу сходинку. Навіть поразка може вивести македонців у плей-офф, проте для цього Румунія має програти, а вірмени – не виграти, або виграти не з двозначним рахунком.

Що стосується Румунії, то вона фінішує другою, якщо переможе сама, а Північна Македонія не виграє. Наших сусідів також влаштує нічия, якщо Північна Македонія програє у 8 або більше м'ячів, і якщо Вірменія не виграє з різницею в 11 голів або більше.

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