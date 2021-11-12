"Развернуть фарт жопой": сборной Украины после аномалии в Одессе советуют крайний метод – Лобановскому это помогло
"Футбол 24" собрал мнения экспертов по мотивам товарищеского матча Украина – Болгария (1:1).
Год 2021-й – исключительно жестокий к нашим главным командам. Что клубы, что национальная сборная очень редко празднуют победы. И даже 36 ударов по воротам посредственной Болгарии оказалось маловато для локального успеха, который укрепил бы уверенность подопечных Петракова перед развязкой в Боснии.
Украина – Болгария – 1:1 – видео голов и обзор матча
Что говорят эксперты?
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Журналистка Zaxid.net Анна Журба пострадала от досадной нереализации "сине-желтых".
Ведущий радиопрограммы "Игра в пас" Святослав Драбчук лаконично подытожил одесское зрелище словами легендарного капитана Шахтера. И получил правильное дополнение.
Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк также держал кулаки за динамовского бомбардира.
Скауту Алексу Великих еще после первого тайма все стало ясно. "Кому молиться?!"
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло пишет прямым текстом: "Щось пороблено".
В комментарии к Заховайлу пришел Виталий Самойлов, полузащитник киевского Динамо 90-х, вспомнивший интересный случай.
Действительно, требуются нестандартные решения. Ведь даже чудодейственная традиция имени Степаненко вчера впервые не сработала, сообщает архивариус Артур Валерко.
Поэт, публицист и переводчик Андрей Бондарь – очень точен в дефинициях.
Эксперт ТК Футбол Евгений Кузьменко – о ключевой задаче команды Петракова в атаке.
Артур Киселевский, автор Telegram-канала "Бело-Синий", ставит диагноз.
Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко предупреждает: Петраков играет с огнем.
А вот журналист и комментатор FootballHub Александр Золотогорский заряжает на позитив. Ждать осталось недолго.
Украина не дожала Болгарию в матче с 3 отмененными голами и фантастическим нефартом – 36 ударов было мало