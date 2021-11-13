Чемпионат мира-2022, отбор. 9 тур

Группа E

Бельгия – Эстония – 3:1

Голы: Бентеке, 11, Карраско, 53, Т. Азар, 74 – Сорга, 70

Уэльс – Беларусь – 5:1

Голы: Рэмзи, 3, 50 (пен), Уильямс, 20, Дэвис, 77, Робертс, 90 – Концевой, 87

Группа G

Черногория – Нидерланды – 2:2

Голы: Вукотич, 82, Вуйнович, 86 – Депай, 25 (пен), 54

В группе E Бельгия в случае победы над Эстонией гарантировала себе путевку на Мундиаль. Более того, команду Роберто Мартинеса устраивал любой результат, если Уэльс в параллельном матче не выигрывал у Беларуси. "Дьяволы" забили уже на 11-й минуте – автором гола стал Кристиан Бентеке, направивший мяч в сетку пустых ворот после ошибки кипера. Этот гол стал единственным до перерыва, а в дебюте второго тайма бельгийцы отличились еще раз. Точный удар в активе Карраско. Эстонцы даже смогли сократить отставание, но это было последнее, что удалось гостям – почти сразу Торган Азар снял все вопросы. Бельгия едет на чемпионат мира, гарантировав первое место за тур до финиша. Эстония завершит квалификацию 4-й.

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Уэльс борется с Чехией за место в плей-офф, а победа над Белоруссией выводила валлийцев на второе место. Этот матч стал для Гарета Бейла 100-м за национальную команду, а хозяева быстро открыли счет – уже на 3-й минуте отличился Аарон Рэмзи, добив мяч в сетку после того, как Черник отразил удар перед собой. Совсем скоро "драконы" забили во второй раз – Уильямс воспользовался пасом юбиляра Бейла. И снова крайне неудачно сыграл кипер белорусов, пропустивший не самый сложный удар в ближний угол.

После перерыва Рэмзи оформил дубль, реализовав пенальти. Этот гол снял все вопросы о победителе, но на этом валлийцы не остановились, продолжая улучшать разницу голов, которая может иметь значение в последнем туре. Правда, один гол белорусы таки забили. Уэльс набрал 14 очков, а завершит отбор матчем с Бельгией. Ничья гарантирует "драконам" путевку в плей-офф. Отстающие на 3 пункта чехи должны обыгрывать Эстонию и надеяться на команду Мартинеса.

Нидерланды – лидер группы G – обеспечивали себе первое место в случае триумфа над немотивированной Черногорией, которая завершит отбор на 4-й позиции. "Оранье" отличились в середине первого тайма – Депай реализовал 11-метровый. Больше голов до перерыва не было, а во втором тайме Мемфис оформил дубль ударом пяткой. Казалось, победа, как и путевка на ЧМ, в кармане у Нидерландов, но "оранье" умудрились пропустить дважды на последних минутах. 2:2 – сенсация в Подгорице дарит интригу в группе. Нидерланды перед последним туром имеют 20 очков и примут дома Норвегию. Турки и норвежцы имеют по 18 баллов. – команда ван Гала в случае поражения рискует пролететь мимо чемпионата мира!

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